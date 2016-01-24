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عماد الدين حسين: خطاب السيسي يرد على الأصوات التي تقول أن هناك تناقض بين الثوريتين

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عماد الدين حسين: خطاب السيسي يرد على الأصوات التي تقول أن هناك تناقض بين الثوريتين عماد الدين حسين: خطاب السيسي يرد على الأصوات التي تقول أن هناك تناقض بين الثوريتين

عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة الشروق، عماد الدين حسين، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير شمل عدة محاور، الرئيس بها هو أن 25 يناير “ثورة” قام بها الشعب، وأن الخطاب يرد على الأصوات التي تقول أن هناك تناقض بين الثوريتين.

وأوضح “حسين”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد العربي”، مع الإعلامية سهام عصمان، أن الجزء الثاني من الخطاب هو التأكيد على دور الشباب، والنقطة الأكثر أهمية هي أن النماذج الديقراطية لا تنضج بين عشية وضحاها، وأن وصول للنموذج الديقراطي يحتاج عدة عناصر، أولها وجود وعي سياسي كبير.

وأضاف “حسين” أن الوصول للنضج الديمقراطي يحتاج أيضا إلي وجود قوى سياسية منظمة، لافتا إلى أن القوى السياسية المصرية لا توجد لها قواعد حقيقية على الأرض، بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى وجود قوى اجتماعية واعية من القوى الشبابية ومقوى المجتمع المدني.

 

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