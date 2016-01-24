وزير الرياضة يحل ويعيد تعيين مجلس محمود طاهر لقيادة النادي الأهلي

أعلن وزير الرياضة خالد عبد العزيز، إعادة تعيين مجلس محمود طاهر بعد حكم القضاء الإداري بحل مجلس الإدارة.

وأصدر الوزير قرارا أولا بحل المجلس تطبيقا لحكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل المجلس، ثم قرر تعيين نفس المجلس.

وقررت محكمة الإدارية العليا حجز طعن مجلس إدارة النادي الأهلي ضد قرار بطلان الانتخابات وبالتالي حل المجلس ليوم 28 فبراير.

وكان وزير الرياضة خالد عبد العزيز قد صرح سابقا أنه في حالة “إن كان الأمر سيأخذ وقتا طويلا سنتخذ قرارا وإن رأينا أن الأمر سيستغرق وقتا قصيرا سنصبر حتى لو أثر الأمر عليَ أنا شخصيا”.