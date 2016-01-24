طالبان تطلب الإفراج عن سجناء حتى تبحث الانضمام لمحادثات السلام

طلبت حركة طالبان الإفراج عن سجناء سياسيين ضمن قائمة شروط قالت يوم الأحد إنه يجب تنفيذها قبل أن تدرس الانضمام من جديد لمحادثات السلام التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 عاما في أفغانستان وذلك حسبما أفادت رويترز.

وصعدت طالبان حملتها العام الماضي للإطاحة بالحكومة الأفغانية التي تكافح منذ انسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد في نهاية عام 2014.

وتطلب الحركة الإفراج عن عدد من السجناء لم تعلن أسماءهم ورفع اسمها من قائمة سوداء تابعة للأمم المتحدة تجمد أصولها ورفع حظر السفر المفروض على قادتها والاعتراف رسميا بمكتب سياسي لها.