مباشر الدوري المصري.. الإسماعيلي (0) دجلة (0) - المحلة (0) الشرطة (0)

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن عمرو السولية لاعب وسط الإسماعيلي الأسبق والشعب الإماراتي سينضم لتدريبات الفريق الأحمر خلال 48 ساعة.

وكان اللاعب قد فسخ تعاقده بالتراضي مع الشعب الإماراتي تمهيدا لانضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين يوم الأحد: "ننتظر وصول المخالصة النهائية من نادي الشعب التي تخص عمرو السولية حتى يتم قيده محليا وإفريقيا".

وأضاف "الأمر سينتهي خلال 48 ساعة ويتم قيد السولية ومن ثم يشارك في مران الفريق عصر الأربعاء إذا ما انتهت كل الأمور الخاصة بقيده".

وكان وكيل اللاعب قد أكد لـFilGoal.com أنه ينتظر توقيع واحد من أحد مسؤولي الشعب لتنتهي علاقته رسميا بالنادي الإماراتي.