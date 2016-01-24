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«الفراعين» تعلن عودة توفيق عكاشة وبرنامج «مصر اليوم»

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«الفراعين» تعلن عودة توفيق عكاشة وبرنامج «مصر اليوم» «الفراعين» تعلن عودة توفيق عكاشة وبرنامج «مصر اليوم»

توفيق عكاشة

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة “الفراعين”، عبر موقعها الرسمي، عن عودة الإعلامي وعضو مجلس النواب توفيق عكاشة، للظهور من جديد و عودة برنامج “ اليوم” علي قناة الفراعين، بعد ما قررات محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، بقبول الدعوتين المقامتين من عضو مجلس النواب، الإعلامي توفيق عكاشة، وشقيقته ممدوحة عكاشة عضو مجلس الإدارة ، ببطلان قرار منعه من الظهور في وسائل الإعلام وإيقاف برنامج مصر اليوم على قناة الفراعين.

اختصمت عضو مجلس الإدارة كل من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ووزير الاستثمار لوقف برنامج مصر اليوم.

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