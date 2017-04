«كريس روك» ينفى تراجعه عن تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار

أكد الممثل والمنتج والمخرج الأمريكي كريس روك عدم تراجعه عن تقديم الحفل السنوي الثامن والثمانين لجوائز الاوسكار، المقرر اقامته على مسرح الدولبي، يوم 28 فبراير المقبل.

وكشفت أكاديمية العلوم وفنون الرسوم المتحركة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، عن عدم رضوخ “كريس” لدعوات مقاطعة الحفل التى يقودها نخبه من النجوم،وعلى رأسهم ويل سميث والمخرج سبايك لى، ردا على خلو قائمة المرشحون للجوائز من اى فنان أسود البشرة هذا العام

ومن المقرر أن يقوم “روك ” خلال تقديمه للحفل بالتعيق على الآزمه المثارة حاليا بأسلوبه الساخر ،ويتوقع ان يثير جدلا كبيرا يعد 11 عاما من تقديمه لحفل توزيع الجوائزلاول مرة عام 2005.

روك اخرج ثلاثة أفلام، ومثل فيهم جميعا، كان أخرهم فيلم “Top Five”، والذي يدور حول ممثل كوميدي يسعى لأن يكون ممثل حقيقي بعيدا عن الكوميديا، وحقق الفيلم أرباح خيالية، تجاوزت 25 مليون دولار.

كما أخرج فيلم I think I love my Wife، وهو النسخة الأمريكية من الفيلم الفرنسي “Chloe in the Afternoon”.

وكانت أولى تجاربه في الاخراج،عبر فيلم “Head of State”، والذي لعب فيه روك شخصية عضو مجلس محلي يترشح لرئاسة الجمهورية بعد وفاة المرشح الأوفر حظا.