الهيئة الهندسية ترمم الكوبرى العالى عقب هبوط جزء منه بالمنيا

وافق اللواء طارق نصر محافظ المنيا، على قيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بإجراء أعمال الصيانة والإصلاح للكوبرى العالى «الإضافية» العلوى فى وسط مدينة المنيا، وذلك عقب حدوث هبوط أرضى فى منتصف الكوبرى، تسبب فى إغلاق الكوبرى أمام حركة السيارات.

من جانبها، قالت المهندسة ايفيت إسحاق مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تمت معاينة الكوبرى الذى مر على إنشائه أكثر من 70 عاما، وتم رفع تقرير للمحافظ تضمن حالة الكوبرى، حيث يعد أحد الكبارى الحيوية والتى تربط شرق المدينة بغربها، وقد حدث الهبوط فى الجانب القبلى باتجاه الغرب، وسوف يستغرق الإصلاح حوالى 3 شهور، وتم إسناد الأمر للهيئة الهندسية للإسراع والإنجاز فى العمل .

ولفت العميد أحمد التونى مدير إدارة المرور إلى أن البديل للكوبرى العالى يتمثل فى كوبرى الاخصاص الجديد، وجارى التنسيق مع الهيئة الهندسية لفتح الكوبرى بشكل دائم تخفيفا لحدة الزحام، بالإضافة إلى مزلقان الحبشى الذى يربط بين شرق وغرب المدينة .

وأعلن أن إدارة المرور تقوم بحملات مستمرة لمتابعة التزام سائقى الأجرة والتاكسى بالتعريفة المقررة، من خلال الدوريات المرورية.