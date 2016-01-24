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برنامج تدريبى إرشادى لمحصول القمح بالمنوفية

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برنامج تدريبى إرشادى لمحصول القمح بالمنوفية برنامج تدريبى إرشادى لمحصول القمح بالمنوفية
قال المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، اليوم الأحد، إنه سيتم البدء فى صيانة محصول القمح بمراكز المحافظة فى النصف الثانى من شهر يناير 2016.

وشدد على إدارة مكافحة القوارض بالمديرية بضرورة الاهتمام بمكافحة الفئران وصيانة المحاصيل والعمل على تحزيم وصيانة زراعات القمح، خاصة الزراعات المجاورة للترع والمصارف بمبيدات القوارض المتوفرة بالمديرية، مشيرا إلى أنه تم عمل برنامج تدريبى لمهندسى القوارض بالإدارات والجمعيات الزراعية بالمنوفية عن مكافحة القوارض لإحكام السيطرة ووقف انتشار القوارض.

فى سياق متصل تقوم الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالمديرية بالاشتراك والتنسيق مع الحملة القومية للقمح باستكمال تنفيذ البرنامج التدريبى الإرشادى لشهر يناير 2016 لمحصول القمح، لنشر أهم التوصيات الفنية خلال هذه الفترة والرد على أسئلة المزارعين الخاصة بالمحصول وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان.

ويبدأ البرنامج ببركة السبع 19 يناير بقرية طوخ طنبشا، وبمركز قويسنا 21 يناير بقرية عرب الرمل وبمركز الشهداء 27 يناير بقرية ساحل الجوابر، وبمركز الباجور 28 يناير بقرية اسريجة، كما سيتم استكمال البرنامج بمواقع الحقول الإرشادية بمراكز المحافظة.

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