"مياه قنا": أغلقنا 15 بئرا ارتوازية فور اكتشاف عدم صلاحية المياه بها

صرح اللواء مهندس هانى محمود حمدى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بأنه تم تشكيل لجنة من الكيميائيين والمتخصصين فور شكوى أهالى نجع غانم التابع لمركز فرشوط من تغير خصائص مياه الشرب وتحليلها من خلال شركة فلاتر خاصة.

وأوضح حمدى أن هناك بعض شركات الفلاتر تحاول الترويج لمنتجاتها من خلال الترويج لوجود مشاكل فى مياه الشرب، موضحا أنه تم أخذ عينات من المياه من خلال لجنة من الكيميائيين والمتخصصين بالشركة والتى أوضحت نتائج العينات أن المياه بنجع غانم مطابقة للمواصفات لافتا إلى أن مياه الآبار تحتوى على الحديد والمنجنيز وأن وجوده بالمياه لا يعنى تلوثها، ولكن الفاصل فى مدى مطابقة النسبة للمواصفات من عدمها، والتى أوضحت اللجنة المشكّلة صلاحية مياه الشرب بالقرية.

وأشار حمدى إلى أن الشركة بالتنسيق والصحة تقوم بأخذ عينات بشكل دورى من مياه الشرب وأن أى شكوى يتم فحصها بشكل فورى، وفى حالة عدم مطابقة العينات يتم وقف ضخ المياه فورا، لافتا إلى أنه تم غلق ما يقرب من 15 بئرا ارتوازية فور اكتشاف عدم صلاحية المياه بهم

كان عدد من الأهالى بنجع غانم التابع لمركز فرشوط قد تداولو فيديو يوضح تغير خصائص مياه الشرب، وفى محاولة للتأكد من صلاحية المياه قام أحد أهالى القرية رفض ذكر اسمه بتحليل المياه عن طريق شركة خاصة والتى ظهرت بها كمية من الرواسب وتغير لونها لافتا إلى أن المياه تصل للقرية دون مرشح مع غياب أجهزة الدولة مما تسبب فى إصابة عدد من أبناء القرية بمرض الفشل الكلوى على حد قوله وتهديد حياة الآلاف منهم بالعديد من الأمراض فى مقدمتها مرض الفشل الكلوى.

ويوضح فيديو تحليل المياه مدى تغير لون المياه وشكلها، وفور وضع جهاز التحليل يختلف لون المياه وتظهر كمية من الرواسب تميل إلى اللون الأخضر القاتم.

وأكد عدد من أهالى نجع غانم أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا قامت بتشكيل لجنة من كيمائيين متخصصين الذين قاموا بفحص المياه بمنازل نجع غانم، وأوضح أعضاء اللجنة ارتفاع نسبة المنجنيز والأملاح بالمياه على خلفية أنها مياه آبار ارتوازيه وليس لها مرشح، وأنه جارى العمل بالشركة لافتتاح محطة مياه فرشوط التى ستغطى كافة النجوع والقرى.

ومن جانبه أدان مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا طريقة تعامل الجهات التنفيذية والمسئولين بشركه مياه قنا تجاه وصول مياه ذو لون وطعم غريب إلى أهالى قرية نجع غانم التابعة لمركز فرشوط، مما يهدد بإصابة الأهالى بالعديد من الأمراض المزمنة التى تصيب الكلى والكبد.

ومن جانبه طالب بركات الضمرانى مدير مركز حماية بقنا، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بسرعة التدخل والعمل على سرعة وصول مياه نظيفة لأهالى نجع غانم للحد من انتشار الأمراض المزمنة كحق أصيل للمواطن فى كوب ماء نظيف طبقا للمواثيق، وحمّل الضمرانى المسئولية كاملة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وكافة المسئولين المعنيين بالأمر تأثير المياه على صحة الأهالى بالقرية.