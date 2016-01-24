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مدير أمن سوهاج يشارك فى عروض أعياد الشرطة

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مدير أمن سوهاج يشارك فى عروض أعياد الشرطة مدير أمن سوهاج يشارك فى عروض أعياد الشرطة
أكد اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، أن هناك حالة استنفار تامة استعداداً لتأمين احتفالات 25 يناير وأعياد الشرطة، وأطمئن الشعب السوهاجى بكافة المراكز والقرى والنجوع، بأن هناك خطة تأمين كاملة، تشمل المواقع الشرطية والسياحية ودور العبادة والمنشآت الحيوية، وأن هذه الخطة تشمل الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية على مدار اليوم الكامل، مع إلغاء الإجازات، وتم عقد عدد من الاجتماعات الدورية قيادات وضباط المديرية بكافة المراكز والأقسام.

وأوضح أننا هذا العام نحتفل بعيد الشرطة من خلال افتتاح عدد من المنشآت الشرطية الخدمية والتى بدأنها اليوم الأحد بافتتاح وحدة إطفاء شطورة على الطريق السريع، وسجل مدنى شطورة المجاور لها وذلك طبقا لخطة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بضرورة التسهيل على المواطنين، كما سبق الافتتاح مشروع أكشاك الأغذية أمان والتى تقدم السلع الغذائية الضرورية للمواطن بمحافظة سوهاج بأسعار منخفضة.

وأوضح مدير أمن سوهاج، أنه تم عمل عروض جاهزية القوات داخل قوات الأمن بالجبل الغربى، وأننا تأكدنا من جاهزية تلك القوات وارتفاع كفاءتها التدريبية .

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مصر 365

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