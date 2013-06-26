بعد ثلاثة أعوام محمد عبده يعانق جمهوره بالأغنيات

بعد حوالي ثلاثة أعوام ، وبعد أن منّ الله عليه بالشفاء الكامل واستعاد لقياته الجسدية والصوتية يعانق فنان العرب محمد عبده جمهوره مساء اليوم بالأغنيات، منها أغنيات جديدة طرحها في ألبومه الأخير "بعلن عليها الحب" ومنها القديمة، حيث يشهد مسرح مركز دبي التجاري العالمي أول حفلات فنان العرب التي يحييها بتنظيم من شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات وبمتابعة مميزة من مدير الشركة سالم الهندي، الذي يرافق الفنان محمد عبده في البروفات.

وقد علمت مصادر "سيدتي نت" الخاصة أن الفنان محمد عبده أجرى بروفات على عدد كبير من الأغنيات التي يشدو ويصدح بها في ليلة الطرب وحفل العودة للغناء المسرحي، ومن الأغاني المؤكدة التي سيغنيها في الحفل "بعلن عليها الحب ، نجم عالي ، استحالة أنساك ، جابك الله ، جيتك حبيبي ، يصيح الليل ، أسمع صدى صوتك ، كل ما أقفيت ، المعازيم ، على البال ، محتاج لها ، مجموعة إنسان ، لنا الله، يا مستجيب للداعي". بالإضافة إلى أغنيات من ما سيطلبها جمهوره ويكون أجرى عليها البروفات ، وعددها 25 أغنية.