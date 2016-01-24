أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الهدوء يعود إلى تونس ورئيس الحكومة يقر بصعوبات فى ملف التشغيل

Google+ Print
الهدوء يعود إلى تونس ورئيس الحكومة يقر بصعوبات فى ملف التشغيل الهدوء يعود إلى تونس ورئيس الحكومة يقر بصعوبات فى ملف التشغيل

>ساد الهدوء فى معظم مناطق البلاد غداة الإعلان عن حظر تجوال ليلى منذ يوم الجمعة فى أعقاب احتجاجات هزت معظم المدن للمطالبة بالتشغيل وبالتنمية ، والتى شابتها أعمال تخريب وعنف وسلب.

وأفاد متحدث باسم الحرس الوطنى اليوم الأحد بأنه تم توقيف 85 شخصا ليل السبت تورطوا فى عمليات تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وفى خلع فرع بنكى وفضاء تجارى بحى التضامن غرب العاصمة.

وقال المتحدث العميد خليفة الشيبانى "إن الحالة الأمنية فى البلاد ليل السبت تعد عادية".

وحتى يوم أمس ، بلغ عدد من توم توقيفهم نحو 500 شخص ، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية.

وطالبت تنسيقية الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحكومى بعقد مؤتمر وطنى لبحث ملفى التشغيل والبطالة ، ودعت إلى التسريع بالاستجابة للمطالب العاجلة للمحتجين.

وأقر رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال حوار للتلفزيون العام الأحد بوجود صعوبات كبرى فى ملف التشغيل فى ظل إغراق الإدارة بثلاثة أضعاف طاقتها التشغيلية ، داعيا الى البحث عن حلول أخرى عبر حوار واسع بين الأحزاب والمجتمع المدني.

وقال الصيد إن "إحداث مواطن شغل جديدة يكون من خلال استثمارات جديدة تبقى بدورها رهينة تحسن الوضع الأمني".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان