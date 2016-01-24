أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

استشهاد خفيرين نظاميين ومواطن في هجوم إرهابي على كمين أمني بالشرقية

Google+ Print
استشهاد خفيرين نظاميين ومواطن في هجوم إرهابي على كمين أمني بالشرقية استشهاد خفيرين نظاميين ومواطن في هجوم إرهابي على كمين أمني بالشرقية

أرشيفية

استشهد خفيران نظاميان ومواطن، وأصيب خفيران آخران ، في هجوم إرهابي نفذه مجهولون ملثمون، حيث أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على كمين أمني بإحدى القرى بالشرقية .

و بحسب الشرق الأوسط كان مدير أمن الشرقية حسن سيف ، قد تلقى إخطارا يفيد بقيام مجهولين ملثمين يستقلون دراجتين بخاريتين بالهجوم على كمين أمني بقرية كفر كشك مركز فاقوس، وإطلاقهم وابل من الأعيرة النارية عليه، ما نتج عنه استشهاد كل من رمضان أحمد سالم ٥٢ عاما شيخ خفراء القرية، والسيد عبد الله محمد ٣٥ عاما خفير نظامي، وإسماعيل أحمد عبد الله ٣٨ عاما مزارع تصادف مروره بموقع الحادث، وإصابة الخفيرين النظاميين السيد أحمد محمد متولي ٤٢ عاما وعبد السلام عبد الله السيد ٤٦ عاما .

وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفي فاقوس المركزي ، و نشر الأكمنة والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، لتمشيط موقع الحادث، لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وسرعة ضبطهم، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا