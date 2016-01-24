استشهاد خفيرين نظاميين ومواطن في هجوم إرهابي على كمين أمني بالشرقية

استشهد خفيران نظاميان ومواطن، وأصيب خفيران آخران ، في هجوم إرهابي نفذه مجهولون ملثمون، حيث أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على كمين أمني بإحدى القرى بالشرقية .

و بحسب الشرق الأوسط كان مدير أمن الشرقية حسن سيف ، قد تلقى إخطارا يفيد بقيام مجهولين ملثمين يستقلون دراجتين بخاريتين بالهجوم على كمين أمني بقرية كفر كشك مركز فاقوس، وإطلاقهم وابل من الأعيرة النارية عليه، ما نتج عنه استشهاد كل من رمضان أحمد سالم ٥٢ عاما شيخ خفراء القرية، والسيد عبد الله محمد ٣٥ عاما خفير نظامي، وإسماعيل أحمد عبد الله ٣٨ عاما مزارع تصادف مروره بموقع الحادث، وإصابة الخفيرين النظاميين السيد أحمد محمد متولي ٤٢ عاما وعبد السلام عبد الله السيد ٤٦ عاما .

وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفي فاقوس المركزي ، و نشر الأكمنة والدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، لتمشيط موقع الحادث، لتحديد هوية مرتكبي الواقعة وسرعة ضبطهم، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق .