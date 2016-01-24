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بالصور .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد مدرسة الزخرفية بتكلفة 200 ألف جنيه

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بالصور .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد مدرسة الزخرفية بتكلفة 200 ألف جنيه بالصور .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد مدرسة الزخرفية بتكلفة 200 ألف جنيه
تفقد منذ قليل الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة يرافقه المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة مدرسة الثانوية الزخرفية بدمنهور.

وافتتح سلطان مسجد المدرسة المقام على مساحة 200 متر بتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه بالجهود الذاتية، والذى ساهمت جميع أقسام المدرسة فى إنشائه، حيث كان العمل فيه بالكامل تطوعياً.

كما حضر محافظ البحيرة تشغيل ماكينة التسدية الإلكترونية والتى تكلف شراؤها مليونا و200 ألف جنيه وتشغيل ماكينة السولزر والتى تكلف شراؤها 800 ألف جنيه.

شارك فى الزيارة التفقدية أحمد زايد مدير عام الشئون المالية والإدارية ومسعود الفقى مدير عام التعليم الفنى ومصطفى غيات مدير عام إدارة بندر دمنهور التعليمية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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