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إعلان حالة الطوارئ بشركة مياه الشرب بالفيوم خلال احتفالات 25 يناير

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إعلان حالة الطوارئ بشركة مياه الشرب بالفيوم خلال احتفالات 25 يناير إعلان حالة الطوارئ بشركة مياه الشرب بالفيوم خلال احتفالات 25 يناير
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، برئاسة اللواء هشام عطية رئيس مجلس إدارة الشركة حالة الطوارئ بالشركة، وذلك لتأمين المحطات والروافع الحيوية بمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة أثناء احتقاليات ذكرى ثورة 25 يناير.

وأكد اللواء هشام عطية محمد رئيس مجلس الإدارة، أن جميع المحطات والروافع تعمل بكامل طاقتها الفعلية، وأن مديرى عموم الإدارات ومدير المحطات ومراكز الصيانة المتشرة بمراكز المحافظة متواجدين بصفة مستمرة بجانب التواجد المكثف من الإدارة العامة للأمن والرقابة والمتابعة، والمرور بصفة مستمرة على المحطات والأماكن الحيوية التى تقع تحت سيطرة الشركة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أنه متواجد بين العاملين ومع رؤساء القطاعات، وأن الشركة دفعت بكل المعدات والأجهزة والسائقين للتعامل مع أى طارئ أثناء الاحتفالات بذكرى الثورة، وأن حالة الطوارئ تستمر حتى يوم الجمعة القادم.

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