أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

Google+ Print
بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية منها لجنة رقم (2) بإدارة شرق التعليمية ومقرها مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية بنين، وتضم 22 لجنة بالإضافة إلى لجنة خاصة يؤدى فيها طالب الامتحان لمرضه.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة منى مصطفى يحيى وكيلة وزارة التربية والتعليم، والعميد محمد رميح مأمور قسم أول كفر الشيخ.

وأكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أنه اطمأن على سير الامتحانات فى لجان الشهادة الإعدادية، وتم توفير الهدوء للطلاب وعدم تواجد أولياء الأمور خارج اللجان، وأن الأسئلة جاءت فى متناول الطالب المتوسط ومن المنهج.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»