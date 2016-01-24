بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية منها لجنة رقم (2) بإدارة شرق التعليمية ومقرها مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية بنين، وتضم 22 لجنة بالإضافة إلى لجنة خاصة يؤدى فيها طالب الامتحان لمرضه.

وقد رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتورة منى مصطفى يحيى وكيلة وزارة التربية والتعليم، والعميد محمد رميح مأمور قسم أول كفر الشيخ.

وأكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، أنه اطمأن على سير الامتحانات فى لجان الشهادة الإعدادية، وتم توفير الهدوء للطلاب وعدم تواجد أولياء الأمور خارج اللجان، وأن الأسئلة جاءت فى متناول الطالب المتوسط ومن المنهج.



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