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بالأرقام| «حصر أموال الإخوان» تكشف كافة الممتلكات والأموال والأشخاص المتحفظ عليها

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بالأرقام| «حصر أموال الإخوان» تكشف كافة الممتلكات والأموال والأشخاص المتحفظ عليها بالأرقام| «حصر أموال الإخوان» تكشف كافة الممتلكات والأموال والأشخاص المتحفظ عليها

مكتب الإرشاد (مقر جماعة الإخوان) بالمقطم

قال رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، المستشار عزت خميس، إن عدد الأفراد المتحفظ على أموالهم بلغ 1375 فرد، تم التحفظ علهيم، وتم رفع التحفظ عن 5 أفراد، فيصبح  عدد الأفراد المتحفظ عليهم حاليا 1370 فرد حتى الأن.

وأضاف “خميس”، خلال المؤتمر الذي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأحد،  أن الرصيد المتحفظ عليه بلغ 154 مليون و758 ألف، و2 مليون دولار ومليون و378 ألف  ريال.

وأن عدد السيارات المتحفظ عليها بلغ 460 سيارة، وأن عدد الجمعيات عددها 1266 جمعية، تم  رفع  التحفظ عن 41 جمعيىة ليكون عدد الجمعيات النهائي 1125 جمعية، والأموال المتحفظ عليها في هذه الجمعيات 20مليون  و87  ألف جنيه، و64 ألف دولار.

وأوضح رئيس اللجنة أن عدد المدارس التي تم التحفظ عليها 112 مدرسة، ورفع التحفظ على 7 مدارس ليكون عدد المدارس النهائي هو 105 مدرسة، وبلغ عدد الأموال المتحفظ  عليها فيها 283 مليون و888 ألف.

وأن عدد المستشفيات المتحفظ  عليها هو 43 مستشفى بالإضافة إلى الجمعية  الطبية ولها 27 فرع، وجميعة رابعة العدوية ولها  فرعين، وورصيدها 111  مليون و183 ألف، وتم  رصد أموال في  خزينتها بلغ 5مليار و56 ألف  جنيه.

وأن عدد الشركات المتحفظ عليها 65 شركة رفع عنها 3 شركات فيصبح العدد النهائي للشركات المتحفظ عليها 62 شركة، والتحفظ على 17 مليون و402 ألف جنيه، و117 ألف دولار، وو7ألاف يويو.

وأن شركات الصرافة 21 شركة تم رفع التحفظ عن 2 شركة ليتبقى التحفظ على 19 شركة، ورصيدها 81 مليون.

وأوضح رئيس اللجنة أنه تم تشكيل لجان لتقييم القيمة المالية والمادية للكيانات المتحفظ عليها، وبلغت قيمة المدارس المتحفظ عليها هو 3مليار و505 مليون جنيه، مشيرا إلى أن باقي اللجان والخبراء يباشروا عملهم للتقييم.

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