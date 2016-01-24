أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

«الصباغ» وتقرير «جنينة» والتعذيب في السجون.. كواليس حلقة «الحناوي» المُلغاة

Google+ Print
«الصباغ» وتقرير «جنينة» والتعذيب في السجون.. كواليس حلقة «الحناوي» المُلغاة «الصباغ» وتقرير «جنينة» والتعذيب في السجون.. كواليس حلقة «الحناوي» المُلغاة

الإعلامية عزة الحناوي

كتبت – إنجي لطفي

قالت الإعلامية عزة الحناوي، مقدمة برنامج “أخبار القاهرة”، المذاع على شاشة “القاهرة”:” إنها قد تم إبلاغها من قِبل إحدى أفراد فريق عمل البرنامج بإلغاء الحلقة المُقرر لها  اليوم، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير”.
> وكشفت “الحناوي”، عن كواليس الحلقة الملغاة، والتي تتضمن تجاهل بيان تهنئة القوات المسلحة للرئيس بمناسبة 25 يناير، وذكر شهداء الثورة، وإعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، والتعذيب في السجون والأقسام، وقضايا الاختفاء القسري، والذكرى السنوية الأولى لشيماء الصباغ “حاملة الورود”، وحظر النائب العام النشر في تقرير هشام جنينة الفساد، والذي ذكر أن حجم الفساد تجاوز 600مليار جنيه، فضلًا عن الربط بين قرار الحظر والدعوى القصائية المرفوعة، والتي تطالب النائب العام بإلغاء حظر النشر، والذي يُعد مخالف للدستور وفقًا للمادة 217″.

وتابعت الإعلامية عزة الحناوي، أن الحلقة أيضًا تضمنت تجاهل الرئيس الحديث عن ثورة 25 يناير المجيدة، متوجهةً بتساؤل  أنه مثلما كرم الرئيس أُسر شهداء الشرطة، لأنهم ضحية الإرهاب، كان يجب عليه الحديث عن شهداء ثورة يناير التي أتت به إلى الحكم، كما كان من المقرر أن تتضمن الحلقة انتقاد الرئيس لمجلس الشعب في رفض قانون الخدمة المدنية، وعدم مراعاة  مبدأ الفصل بين السلطات، والحديث عن عدم اكتمال خارطة الطريق  بانتخاب مجلس النواب، و تهنئة وزير الدفاع للرئيس بثورة يناير التي تجاهل فيها ذكر شهدائها.

وتوجهت “الحناوي” بسؤال للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلةً:” هل وجد الشعب المصري بعد أكثر من عام و نصف من حكم “السيسي”، من يحنو عليه أو يرفق به؟”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي

مساء dmc - الرئيس الأمريكي يؤكد دعم مصر ضد الإرهاب في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي