«الصباغ» وتقرير «جنينة» والتعذيب في السجون.. كواليس حلقة «الحناوي» المُلغاة

كتبت – إنجي لطفي

قالت الإعلامية عزة الحناوي، مقدمة برنامج “أخبار القاهرة”، المذاع على شاشة “القاهرة”:” إنها قد تم إبلاغها من قِبل إحدى أفراد فريق عمل البرنامج بإلغاء الحلقة المُقرر لها اليوم، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير”.

> وكشفت “الحناوي”، عن كواليس الحلقة الملغاة، والتي تتضمن تجاهل بيان تهنئة القوات المسلحة للرئيس بمناسبة 25 يناير، وذكر شهداء الثورة، وإعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، والتعذيب في السجون والأقسام، وقضايا الاختفاء القسري، والذكرى السنوية الأولى لشيماء الصباغ “حاملة الورود”، وحظر النائب العام النشر في تقرير هشام جنينة الفساد، والذي ذكر أن حجم الفساد تجاوز 600مليار جنيه، فضلًا عن الربط بين قرار الحظر والدعوى القصائية المرفوعة، والتي تطالب النائب العام بإلغاء حظر النشر، والذي يُعد مخالف للدستور وفقًا للمادة 217″.

وتابعت الإعلامية عزة الحناوي، أن الحلقة أيضًا تضمنت تجاهل الرئيس السيسي الحديث عن ثورة 25 يناير المجيدة، متوجهةً بتساؤل أنه مثلما كرم الرئيس أُسر شهداء الشرطة، لأنهم ضحية الإرهاب، كان يجب عليه الحديث عن شهداء ثورة يناير التي أتت به إلى الحكم، كما كان من المقرر أن تتضمن الحلقة انتقاد الرئيس لمجلس الشعب في رفض قانون الخدمة المدنية، وعدم مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، والحديث عن عدم اكتمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب، و تهنئة وزير الدفاع للرئيس بثورة يناير التي تجاهل فيها ذكر شهدائها.

وتوجهت “الحناوي” بسؤال للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قائلةً:” هل وجد الشعب المصري بعد أكثر من عام و نصف من حكم “السيسي”، من يحنو عليه أو يرفق به؟”.