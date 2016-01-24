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حارس سموحة لـ في الجول: مواجهة الزمالك ' البطل ' صعبة.. وأهلا بزكي وصلاح

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حارس سموحة لـ في الجول: مواجهة الزمالك ' البطل ' صعبة.. وأهلا بزكي وصلاح حارس سموحة لـ في الجول: مواجهة الزمالك ' البطل ' صعبة.. وأهلا بزكي وصلاح

شدد المهدي سليمان حارس سموحة على صعوبة مواجهة الزمالك بطل الدوري المصري الأحد في الجولة الـ16 من الموسم الحالي.

وقال المهدي إن اللاعبين الجديدين إبراهيم صلاح ومحمد حمدي زكي يمثلان إضافة قوية للفريق سعيا للوصول إلى مركز جيد في المسابقة المحلية.

وقال حارس إنبي وبتروجيت السابق لـFilGoal.com:"مباراة الزمالك صعبة دون شك، فنحن نواجه بطل الدوري. كل لقاءات البطولة صعبة ولهذا نستعد لها جميعا بنفس الاهتمام".

وأضاف "بغض النظر عن اسم المنافس، نسعى لتقديم مستوى طيب أمام الزمالك، الأخير لديه لاعبين ممتازين في كل الخطوط".

وأردف "أتمنى أن يضيف زكي وصلاح للفريق الكثير في الفترة المقبلة، فهما لاعبا مهمان للغاية".

وعن أوضح "الانضمام له شرف، أركز في الملعب وأبذل قصارى جهدي سواء كنت حارس الفراعنة الأول أو الثاني أو الثالث فهذا ليس اختياري، أقوم بما علي وأتمنى أن أكون رقم 1".

وتابع "أتمنى أن يستفيد المنتخب من اللقاءات الودية القادمة وأن يصل إلى أفضل مستوى من أجل اللقاءات المقبلة، نستطيع تخطي نيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 في شهر مارس بمجهودنا".

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