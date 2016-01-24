وزير الداخلية: المدرجات للمتعة .. وأشتاق لعودة الجماهير

شدد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أنه يتطلع لعودة الجماهير لملاعب كرة القدم في أقرب وقت ممكن.

وقال عبد الغفار:"ندرس بجدية هذا الملف، لأن الذهاب للملاعب متعة، وحق أصيل لكل مواطن في مصر".

واستدرك في حوار عبر الفضائية المصرية "ولكن هناك ضوابط نسعى لتنفيذها لتفادي الاحتكاك بين الجماهير وقوات الأمن، فهو أمر غير مقبول بالمرة".

وأوضح " تأجيل عودة الجماهير أكثر من مرة متعلق بالظروف الصعبة التي تعيشها مصر، خاصة في حربها ضد الإرهاب".

وأضاف "نشتاق لعودة الجماهير، ولكن يجب أن ننشر حملة توعية للتأكيد على أن الملاعب ليست ساحة للاشتباك بين الأمن والجماهير".

جدير بالذكر أن مباريات الدوري الممتاز تقام بدون جماهير على مدار 3 مواسم متتالية منذ كارثة إستاد بورسعيد.