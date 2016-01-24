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فيديو| الموقع الرسمي لوزارة الدفاع يعرض فيديو بعنوان «نبني بلدنا»

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فيديو| الموقع الرسمي لوزارة الدفاع يعرض فيديو بعنوان «نبني بلدنا» فيديو| الموقع الرسمي لوزارة الدفاع يعرض فيديو بعنوان «نبني بلدنا»

أرشيفية

عرض الموقع الرسمي لوزارة الدفاع  بعنوان “نبني بلدنا”، لدعم الاستثمار والتنمية في خلال الفترة المقبلة، والتشجيع على العمل، ومواصلة الجهود من كل فئات المجتمع، في إطار الخطط القومية التي تطلقها الدولة على كافة المستويات، للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن.

ويصحب الفيديو الذي أنتجته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تعليقًا صوتيًا قيل فيه: “كل واحد تحت جلده فينا روح.. والبلد دي محتاجة تقوم بروح.. سيب همومك .. اثبت وجودك .. ولا حابب تفضل مكانك .. أيًا كان شكل الطموح عايزك معايا تقوي صمودي .. الوقت اللي باقي مش كفاية .. محتاجين كام مليون بناية .. بالعزيمة والإصرار ليل نهار نبني مصر .. هيا دي كل الحكاية”.

الفيديو المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع

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