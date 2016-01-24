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تأجيل إعادة محاكمة زكريا عزمى بقضية الكسب غير المشروع لجلسة 28 أبريل المقبل

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تأجيل إعادة محاكمة زكريا عزمى بقضية الكسب غير المشروع لجلسة 28 أبريل المقبل تأجيل إعادة محاكمة زكريا عزمى بقضية الكسب غير المشروع لجلسة 28 أبريل المقبل
أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بقضية الكسب غير المشروع، لجلسة 28 أبريل، لإنهاء إجراءات التصالح مع الدولة.

صدر القرار من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، وشهدت الجلسة عرض تقرير لجنة خبراء وزارة العدل.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة "عزمى" بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.

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