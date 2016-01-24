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استشهاد فلسطيني على مدخل معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس

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استشهاد فلسطيني على مدخل معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس استشهاد فلسطيني على مدخل معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق القدس

أرشيفية

استشهد شاب فلسطيني على مدخل معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة.

وبحسب وكالة أنباء اللشرق الأوسط أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تسلم جثمان الشهيد محمد نبيل حلبية (17 عاما) .. مشيرا الى أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول للمصاب وقت الحادث.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الوصول إلى الشاب بحجة قيام خبير بالمتفجرات بفحصه واستمر ملقى على الأرض لأكثر من ساعتين قبل أن تتمكن الطواقم الطبية الفلسطينية من استلامه ونقله إلى مركز طبي في البلدة.
> كانت مصادر صحفية إسرائيلية قد زعمت أن الشاب حلبية كان يحمل عبوة انفجرت فيه خلال محاولته إلقائها تجاه المعسكر وتسبب الانفجار ببتر إحدى ساقيه.

وقد اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين من بلدة أبوديس بمحيط عقب استشهاد الشاب محمد أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط تجاه الفلسطينيين ومنازلهم.

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