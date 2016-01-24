«حصر أموال الإخوان» تكشف وثائق إدارة مكتب الإرشاد للبلاد بعهد «مرسي» ومقترحات عزل قيادات الجيش والشرطة والقضاء

أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن من ضمن الأوراق المتحفظ عليها من مكتب الإرشاد، كيفية إدارة حكم البلاد في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، من خلال مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان.

وأضاف “خميس”، خلال المؤتمر الذي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم الأحد، أنه لم يكن هناك فصل بين الرئاسة ومكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة، ومجلس الوزارء، من خلال التكلفيات التي كانت تصدر من مكتب الإرشاد للبقية.

وكان من ضمنهم مستند دعم مكتب الإرشاد لدعم الوزراء والمحافظين وتوجيههم، وأن جماعة الإخوان هي التي كانت تدير حكم البلاد بالفعل وقت تولي الرئيس محمد مرسي لحكم البلاد، ومقترح من القيادي بمكتب الإرشاد، “فريد إسماعيل”، بالقرارات التي يتعين على رئيس الجمهروية عزل قيادات الأمن الوطني والنائب العام، وقرارات خاصة بالقضاء.

وأيضا عزل مفاصل الدولة من قياداته الفاسدة لمواجهة الثورة المضادة، وإقالة المشير والفريق والحرس الجمهوري وقيادات الجيش قبل 6أكتوبر 2012.

ومن ضمن المستندات أيضا مقترحات خاصة بتدبير الانتخابات والتنسيق مع التيارات المختلفة والتنسيق بينهم لإتاحة فرصة لبعض التيارات الأخرى في انتخابات البرلمان، ومحضر إجتماع المحافظين في 5أكتوبر 2012 بمكتب الإرشاد بالجماعة، بالمكتب الإداري ومسئول الحزب.