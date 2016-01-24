بالصور.. جامعة المنيا تنظم قافلة طبية وبيطرية بأبو قرقاص

نظمت جامعة المنيا بالتعاون مع المحافظة، قافلة لقرية منسافيس بمركز أبو قرقاص، وذلك استمرارًا لعمل القوافل الطبية والبيطرية والزراعية الدائمة.

من جانبه، أكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أنه تم الكشف على 1628 رجلا وأمرأة وطفل في تخصصات الباطنة والنساء وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأطفال والأسنان، وتم تحويل عدد من المرضي إلى المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور عادل عبد الله منسق القوافل ووكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه لأول مرة تم إجراء امتحان لبعض المزارعيين وعددهم 95 من الأميين.

وتم إلقاء محاضرة عن فيروس C للتوعية بأخطاره حاضر خلالها الدكتور محمود سعد ورافق القافلة كل من الدكتور مجدي مصطفى وكيل كلية الطب، والدكتورة إقبال عبد الرحمن وكيل كلية التمريض لشئون البيئة.