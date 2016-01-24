أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. جامعة المنيا تنظم قافلة طبية وبيطرية بأبو قرقاص

Google+ Print
بالصور.. جامعة المنيا تنظم قافلة طبية وبيطرية بأبو قرقاص بالصور.. جامعة المنيا تنظم قافلة طبية وبيطرية بأبو قرقاص

جامعة المنيا تنظم قافلة طبية وبيطرية بأبو قرقاص

نظمت جامعة المنيا بالتعاون مع المحافظة، قافلة لقرية منسافيس بمركز أبو قرقاص، وذلك استمرارًا لعمل القوافل الطبية والبيطرية والزراعية الدائمة.

من جانبه، أكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أنه تم الكشف على 1628 رجلا وأمرأة وطفل في تخصصات الباطنة والنساء وتنظيم الأسرة والأنف والأذن والحنجرة والرمد والأطفال والأسنان، وتم تحويل عدد من المرضي إلى المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور عادل عبد الله منسق القوافل ووكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه لأول مرة تم إجراء امتحان لبعض المزارعيين وعددهم 95 من الأميين.

وتم إلقاء محاضرة عن فيروس C للتوعية بأخطاره حاضر خلالها الدكتور محمود سعد ورافق القافلة كل من الدكتور مجدي مصطفى وكيل كلية الطب، والدكتورة إقبال عبد الرحمن وكيل كلية التمريض لشئون البيئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا