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«حصر أموال الإخوان» تكشف وثائق السيطرة على المخابرات

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«حصر أموال الإخوان» تكشف وثائق السيطرة على المخابرات «حصر أموال الإخوان» تكشف وثائق السيطرة على المخابرات

المستشار عزت خميس

أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن من ضمن الأوراق المتحفظ عليها من مكتب الإرشاد، كيفية السيطرة على أجهزة المخابرات.

وأضاف “خميس”، خلال المؤتمر الذي عقد بالهيئة العامة للاستعلامات، أن هذه المرحلة تضمنت عدة أمور، وهي عزل القيادات الأساسية، وتعيين قيادات أخرى، وتطيعم جهاز المخابرات بأعضاء جدد موالين للتيار الإسلامي من غير المعروف عنهم ذلك، ثم مرحلة التعزيز، من خلال التعزيز بعناصر أخرى موالية.

وأيضا عمل محاضرات لتوعية الضباط بالمشروع الإسلامي وإلغاء الفكر الراسخ من الأنظمة البائدة في عقولهم.

 

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