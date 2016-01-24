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«خميس» : الإخوان خططت للتقارب مع إيران مقابل 10 مليارات جنيه

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«خميس» : الإخوان خططت للتقارب مع إيران مقابل 10 مليارات جنيه «خميس» : الإخوان خططت للتقارب مع إيران مقابل 10 مليارات جنيه

أحمدي نجاد ومرسي

قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إنه تم العثور على تسريب مراسلات سرية من رئاسة الجمهورية إلى مكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة.

وأكد ”خميس”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد بالهيئة العامة للاستعلامات، أن تلك المراسلات السرية كانت بين مسئولي الدولة في الرئاسة وتم تسريبها إلى مكتب الإرشاد، واشتملت على ملف المساعدات الاقتصادية إلى المرسل من وزير التعاون الدولي إلى رئاسة الجمهورية، كما أن هناك مستندات تمس أمن الدولة وسيتم إحالة الأمر للنيابة للتحقيق فيها وكذلك مراسلات خاصة باتفاقية تمويل أمريكي لمنظمات المجتمع المدني.

كما كشف عن وثيقة هامة محررة بخط سكرتير الرئيس مرسلة إلى رئيس الجمهورية، يقترح فيها كيفية التقارب مع دولة إيران ويشرح له الوضع الاقتصادي في هذا التوقيت وأنه وضع متأزم ويحتاج إلى مساعدة، وشرح له موقف الدول العربية والأجنبية من مصر، وأن مصر ليس أمامها سوى التقارب من إيران مقابل أن تقوم إيران بدفع 10 مليارات جنيه كوديعة توضع في البنك المركزي، وإمدادها بالمواد البترولية وتم تسريب الوثيقة من رئاسة الجمهورية إلى الحزب الإخواني.

 

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