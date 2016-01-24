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فيديو| الشئون المعنوية تنتج أغنية «إشهد يا تاريخ» احتفالًا بذكرى 25يناير

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فيديو| الشئون المعنوية تنتج أغنية «إشهد يا تاريخ» احتفالًا بذكرى 25يناير فيديو| الشئون المعنوية تنتج أغنية «إشهد يا تاريخ» احتفالًا بذكرى 25يناير

عرض الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، أغنية بعنوان”إشهد يا تاريخ على جيش بلدي وإحكي الأمجاد”، وذلك في إطار احتفالات الشعب المصري بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير المجيدة، التي وقف الجيش فيها إلى جوار الشعب وساند مطالبه المشروعة في التغيير، والحياة الحرة الكريمة.

الأغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وكلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع المايسترو عادل عايش، وغناء محمد شاهين، ومكساج مهندس أحمد جودة، وتشمل لقطات من تدريبات لوحدات الصاعقة، وأجزاء من حفلات تخريج الكليات العسكرية، بالإضافة إلى مناورات تم تنفيذها داخل التشكيلات التعبوية البرية، والأفرع الرئيسية خلال الفترة الماضية .

فيديو أغنية “إشهد يا تاريخ على جيش بلدي وإحكي الأمجاد”

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