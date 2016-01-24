كيف تصلين إلى الوزن الذي تريدينه بعد الولادة؟

الوزن المثالي والجسم الرشيق حلم كل امرأة، لذلك تتهافت النساء على أنظمة الحميات الخاصة بخفض الوزن وتلجأ بعضهنّ للرياضة والبعض الآخر للمراكز المختصة، بيد أنه قد ظهر مؤخرًا اتجاه جديد للتنحيف وتغيير شكل الجسم من خلال التمارين العقلية واستخدام تأثير التنويم الإيحائي في التأثير على العقل اللاواعي.. قد تبدو تلك المصطلحات غريبة إلا أنها صارت رائجة مؤخرًا من قبل مدربي الطاقة والمعالجين بها، في السطور التالية يخبرنا المعالج والمدرب أسامة عبد الستار عن خطوات الوصول للوزن المثالي خصوصاً بعد تجربة الحمل والولادة من خلال برمجة العقل الباطن وتبني بعض القناعات العقلية والمشاعر... فتابعي معنا وجربيها بجانب وسائلك التقليدية:



1- أهم خطوه هي أن تحبي نفسك وجسمك الآن وتقبليهما كما هما حاليًّا وتمدحي نفسك وجسمك وتقولي أحب نفسي وأتقبلها بدون شروط، وتقولي لنفسك دائمًا أنا أستحق الرشاقة فبقبول وضع جسمك حاليًّا سيسهل عليك الأمر كثيرًا.

2- الامتنان لجسمك حاليًّا والامتنان لكل من يتمتع بجسم رشيق من حولك وتدعي لهم بالتوفيق وعندما تشاهدين أشخاصًا يتمتعون بجسم مثالي لا تتذمري ولا تحقدي وتتأسفي على حالك بل عبري لهم عن إعجابك بكل سعادة حقيقية وباركي لهم لتصبحي مثلهم لأنّ الامتنان هو سر نجاح الجذب.

3- أحضري ورقةً وقلمًا أحمر وحددي الوزن الذي ترغبين به واكتبي مثلًا أنا وزني الآن 70 كيلو جرامًا.

4- أحضري ورقةً أخرى وقلمًا أسود واكتبي جميع قناعتك السلبية عن جسمك ووزنك، واكتبي جميع مخاوفك مثلًا لو عندك اعتقاد أنه من المستحيل أن تحصلي على بطن مشدودة (بالقلم الأسود)، اكتبي أمامها لكن في الورقة الأخرى (بقلم أحمر) التي بها تحديد الوزن أنا لدي بطن مشدودة، ولو كتبت بالأسود أنا لا أستطيع مقاومة الوجبات الدسمة تكتبين أمامها في الورقة الأخرى بالقلم الأحمر أنا عندي إرادة قوية وآكل دائمًا الوجبات الصحية.

5- تخيلي نفسك بالوزن الذي تريدين أن يصبح لديك وتخيلي جسمك بكل دقة شكل البطن والأرداف والساق والذراع، وكلما تخيلت أكثر كلما وضحت الصورة أكثر للعقل الباطن لأنه لا يفرق بين الحقيقة والخيال، وعندما يرى خيالك وتصورك الجديد عن جسمك سوف يعمل على وصولك لنفس الشكل الذي تتخيلينه.

6- ضعي أسئلةً لعقلك الباطن يوميًّا قبل النوم مثل كيف أحصل على الوزن الذي أريده أو كيف أصل إلى الرشاقة التي أريدها والأسئلة مفيدة للعقل الباطن وتحفزه على مساعدتك .

7- تخيلي أصدقاءك ومعارفك وأهلك يمدحونك بعد أن وصلتِ للوزن المثالي وتخيلي ردة فعل كل فرد تعرفينه. كلما كان الخيال أكثر تفصيلًا كلما كان جذبك للوزن المثالي أسهل عيشي الموقف كأنه حصل بالفعل.

8- علقي صورةً لشخص يعجبك وتتمنين أن تصبحي مثله، واجعلي نفسك مكانه واجعليها أمامك دائمًا مدة أربعين يومًا أو علقي صورة لك من سنين مضت قبل أن تفقدي رشاقتك .

9- رددي التأكيدات الخاصة بالرشاقة يوميًّا أو قومي بتسجيلها بصوتك على تليفونك واتركيها تعمل أثناء نومك مثلًا تقول أنا أتمتع ببطن مشدود رياضي.

10- ادعي الله يوميًّا أن يمنحك الوزن الذين تريدين بيقين وسعادة وكأنك تشعرين بتحقق دعواتك.