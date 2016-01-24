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كيف تعرفين أن مولودك جائع أو شبعان؟

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الأحد 24-01-2016 13:27

اهتمام الأم الأول هو إطعام مولودها خاصة حين تبدأ بتقديم الطعام الخارجي له، ولكنها تقع في حيرة فهي لا تعرف إن كان جائعاً أو شبعانَ، وتعاني معه ومنه، وتشكو وتتذمر من أنها تلقي بالطعام في القمامة، أو أن الطعام يبرد ويفسد، وفي أحيان كثيرة لا يأكله الطفل.
الدكتور منتصر الفرا استشاري طب الأطفال يقدم لك النصائح التالية، وهي عبارة عن علامات تحددين من خلالها إن كان طفلك جائعاً أو شبعانَ وتتصرفين على أساسها كالتالي:
علامات شبع طفلك هي:
1. دفع الطعام بعيداً.
2. يدفع الملعقة وهي في طريقها لفمه.
3. يغلق فمه بقوة.
4. يبصق الطعام من فمه.
5. يدير رأسه بعيداً عندما تقربين الملعقة من فمه، أو أي طعام آخر بدون ملعقة.
علامات جوع طفلك:
1. يفتح طفلك فمه بمجرد أن تقتربي منه حاملة الطعام.
2. يجذب الملعقة من يدك سريعاً.
3. يشير بيده نحو الملعقة لو كانت بعيدة عنه.
4. يمسك بالطعام ويحاول أن يضعه في فمه.
ملاحظات بخصوص تقديم الطعام:
• الطعام الجديد لا يقدم إلا وهو جائع، وليس بعد الرضاعة؛ لكي يتقبله الطفل.
• الطفل له ذائقة في الطعام، فلا تعدي له خلطة عجيبة مقززة الشكل، وتقولي إنه سيأكلها، ولا يعرف الفرق بين الطعام الجميل المنظر أو الـ"مخبص".
• عندما يستيقظ من النوم يكون بحاجة للطعام قطعاً.
• لا تتوقفي عن الرضاعة الطبيعية بعد سن ستة أشهر؛ بحجة أنه يأكل كثيراً، فهو لازال بحاجة لحليب الأم.
• تجنبي الأطعمة التي تسبب الاختناق مثل المكسرات.
• لا تقدمي له المكسرات ولو كانت مطحونة قبل سن العامين.

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سيدتي