فوائد زيت الزيتون فى التخسيس..يزيد الحرق ويذيب الترهلات والسمنة الموضعية

الجسم يحتاج للزيوت الطبيعية كى يصح ويحافظ على شبابه ونضارته أطول فترة ممكنة، وزيت الزيتون أبرز الزيوت الهامة التى يمكن أن تتعدد استخداماتها سواء فى إعداد الأطعمة أو الاستخدام الموضعى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وحسب توضيح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، فزيت الزيتون فى تركيبته الطبيعية يحتوى على البروتينات وبعض الأملاح المعدنية وفيتامينات A وE ولذا فإذن فوائده لا تنتهى سواء للجسم أو لضبط الوزن والتمتع بالرشاقة، وهو ما تحدثنا عنه أخصائية علاج السمنة تفصيلا مؤكدة أنه أفضل أدوات إنقاص الوزن والتخسيس.
>وأوضحت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أن الأنواع المصفاة جيدا من زيت الزيتون والتى تكون مركزة، تساعد بالفعل على إنقاص الوزن وتخلص الجسم من دهونه وشحومه تدريجيا، حيث يعتبر هذا النوع من الزيوت من الدهون الصحية والمفيدة للجسم، والكميات المناسبة منه غير مشبعة لذا فلا يمكن أن يكون له نفس خطر الدهون المشبعة الخطيرة على الوزن والصحة، كما أن سعراته الحرارية لا تذكر، فضلا عن أنه يساعد على زيادة معدل الحرق اليومى للشخص البدين، ولذا فهو يساعد على إذابة الترهلات المتراكمة فى الجسم خاصة السمنة الموضعية ومنطقة البطن، وأفضل الطرق لاستخدامه فى إنقاص الوزن هو تناوله عن طريق إضافته إلى الطعام باردا، والطهى به، دون "قدحه" على درجات حرارة عالية، بل يضاف إليه الطعام قبل القدح، وبكميات مناسبة ودون إفراط.
فوائد زيت الزيتون للتمتع بالرشاقة
>وحسب توضيح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، فزيت الزيتون فى تركيبته الطبيعية يحتوى على البروتينات وبعض الأملاح المعدنية وفيتامينات A وE ولذا فإذن فوائده لا تنتهى سواء للجسم أو لضبط الوزن والتمتع بالرشاقة، وهو ما تحدثنا عنه أخصائية علاج السمنة تفصيلا مؤكدة أنه أفضل أدوات إنقاص الوزن والتخسيس.
فوائد زيت الزيتون فى التخسيس
>وأوضحت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة أن الأنواع المصفاة جيدا من زيت الزيتون والتى تكون مركزة، تساعد بالفعل على إنقاص الوزن وتخلص الجسم من دهونه وشحومه تدريجيا، حيث يعتبر هذا النوع من الزيوت من الدهون الصحية والمفيدة للجسم، والكميات المناسبة منه غير مشبعة لذا فلا يمكن أن يكون له نفس خطر الدهون المشبعة الخطيرة على الوزن والصحة، كما أن سعراته الحرارية لا تذكر، فضلا عن أنه يساعد على زيادة معدل الحرق اليومى للشخص البدين، ولذا فهو يساعد على إذابة الترهلات المتراكمة فى الجسم خاصة السمنة الموضعية ومنطقة البطن، وأفضل الطرق لاستخدامه فى إنقاص الوزن هو تناوله عن طريق إضافته إلى الطعام باردا، والطهى به، دون "قدحه" على درجات حرارة عالية، بل يضاف إليه الطعام قبل القدح، وبكميات مناسبة ودون إفراط.