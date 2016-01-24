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تموين الإسكندرية تضبط كمية من الجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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تموين الإسكندرية تضبط كمية من الجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى تموين الإسكندرية تضبط كمية من الجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى
أجرى ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم ضبط كل من "صلاح. ع" - 54 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع 2100 قطعة جبن مطبوخ منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"حسن .ع " - 20 سنة سائق لحيازته 60 كيلو جراما من الجبن بها تغير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"جمال .م " – 31 سنة صاحب مخبز لقيامه بتجميع 350 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم بقصد استخدامه فى إنتاج الخبز الحر بمخبزه.

وضبطت الحملة، " سامى. ن" - 26 سنة صاحب مخزن موبيليا والديكور لقيامه بالغش التجارى وذلك بنزع الاستيكر الموجود على الكراتين الحاوية لـ106 باب أكورديون المدون عليها "صنع فى الصين"، واستبداله باستيكر جديد مدون عليه "صنع فى كوريا" على غير الواقع والحقيقة لإيهام المستهلكين بجودة المنتج.

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مصر 365

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