14 فبراير.. أولى جلسات محاكمة موظف متهم بتوظيف أموال المواطنين

حددت جنايات محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 14 فبراير المقبل، موعدًا لنظر أولى جلسات محاكمة الموظف المتهم بتوظيف أموال المواطنين.

كان أسامة محمد المحامى وكيلا عن 13 مواطنًا، تقدم ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية ضد موظف، يتهمه فيه بتوظيف أموال موكليه منذ سنوات، موضحا أن المتهم استغل أموال المجنى عليهم عن طريق دعواته لهم عبر توزيعه عليهم المنشورات أو أوراق الدعاية عن نشاطه فى تلقى أموالهم بغرض استثمارها، والمشاركة بها فى مجال تأجير السيارات، حيث بلغت قيمة تلك المبالغ المالية 5 ملايين و800 ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، تورط نبيل عبد الحكيم، موظف، فى واقعة اتهامه بتوظيف أموال عدد من المواطنين فى القضية رقم 881 لسنة 2015 جنايات مالية.

وأضافت أن استثمار تلك الأموال كانت بالاتفاق بين الطرفين، نظير عائد دورى يصرف بقيم مختلفة، ولكن امتناع المتهم عن رد أموال المجنى عليهم التى تلقاها منهم، طبقا لأحكام قانون الشركات العامة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بقانون رقم 146 لسنة 1988.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم، عقب التأكد من صحة تحريات ضباط مباحث الأموال العامة حول ارتكاب الموظف للواقعة، إلا أنه تمكن من الفرار قبل صدور هذا القرار.

يذكر أن فريق من المباحث برئاسة اللواء حازم عبد الرحمن رئيس قطاع النقد والتهريب، قاموا بإعداد خطة للقبض على المتهم، أثناء تواجده فى ميدان التحرير، عقب اختفائه لفترة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية، ثم أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، أوراق القضية، إلى جنايات القاهرة الاقتصادية تمهيدًا لبدء محاكمته.