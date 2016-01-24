جمعية التطوير والتنمية تشارك في مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات

عقد المؤتمر السنوي الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بمشاركة أكثر من ١١٩٠ من ممثلي الشركات المصرية والعالمية، الذين حققوا قصص نجاح في مجال التنمية المستدامة، ولهم دور فعال في أعمال المسؤولية الاجتماعية بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عدد من الأكادميين ومنظمات المجتمع المدني، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وشهد المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان «العمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية للشركات.. التفاعلات والانعكاسات على التنمية المستدامة» ٦ جلسات تهدف لإبراز تطبيق الشركات والمؤسسات الاقتصادية لدور المسؤولية الاجتماعية، وتأثير ذلك على تحقيق السلام الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، وعلى تنمية الموارد البشرية، مما يؤدي للارتقاء بمعدلات النمو والتشغيل .

وقامت الجمعية بإصدار العدد الثاني من مجلة “من النهاردة”، وهي أول مجلة مصرية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال فاعليات المؤتمر، كما عقدت عدة لقاءات مع عدد من الشركات، والمؤسسات المحلية للتوعية بأهمية المسؤولية الاجتماعية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت الجمعية في كلمتها خلال المؤتمر دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المسؤولية المجتمعية بشكلٍ عملي، بخلاف المفهوم السائد عن المسؤولية الاجتماعية المتمثل في التبرع المادي، كما ألقت الضوء على منح الجمعية، التي تهدف إلى تدريب الكوادر البشرية، وتقديمها للعمل في مجالات أوسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرصة عمل حقيقية.

يشار إلى أن المؤتمر الثاني شهد إطلاق النسخة الأولى من كتاب المسؤولية الاجتماعية للشركات، تحت عنوان «التجارب الرائدة للمسؤولية الاجتماعية للشركات الصناعية في مصر»، وهو الأول من نوعه في رصد قصص نجاح الشركات الصناعية في تبني وتنفيذ أنشطة المسؤولية الاجتماعية بمصر بأبعادها التنموية المختلفة.

وشهد جناح الجمعية إقبالًا كبيرًا من جانب الحضور الذين أبدوا اهتمامًا شديدًا بأنشطة الجمعية، وخصوصًا مجلة “من النهاردة”، وطلب العديد منهم عقد اجتماعات لبحث سبل التعاون مع الجمعية.