أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جمعية التطوير والتنمية تشارك في مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات

Google+ Print
جمعية التطوير والتنمية تشارك في مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات جمعية التطوير والتنمية تشارك في مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات

أرشيفية

عقد المؤتمر السنوي الثاني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، بمشاركة أكثر من ١١٩٠ من ممثلي الشركات المصرية والعالمية، الذين حققوا قصص نجاح في مجال التنمية المستدامة، ولهم دور فعال في أعمال المسؤولية الاجتماعية بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عدد من الأكادميين ومنظمات المجتمع المدني، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وشهد المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان «العمل اللائق والمسؤولية الاجتماعية للشركات.. التفاعلات والانعكاسات على التنمية المستدامة»  ٦ جلسات تهدف لإبراز تطبيق  الشركات والمؤسسات الاقتصادية لدور المسؤولية الاجتماعية، وتأثير ذلك على تحقيق السلام الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، وعلى تنمية الموارد البشرية، مما يؤدي للارتقاء بمعدلات النمو والتشغيل .

وقامت الجمعية بإصدار العدد الثاني من مجلة “من النهاردة”، وهي أول مجلة مصرية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال فاعليات المؤتمر، كما عقدت عدة لقاءات مع عدد من الشركات، والمؤسسات المحلية للتوعية بأهمية المسؤولية الاجتماعية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وتناولت الجمعية في كلمتها خلال المؤتمر دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المسؤولية المجتمعية بشكلٍ عملي، بخلاف المفهوم السائد عن المسؤولية الاجتماعية المتمثل في التبرع المادي، كما ألقت الضوء على منح  الجمعية، التي تهدف إلى تدريب الكوادر البشرية، وتقديمها للعمل في مجالات أوسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق فرصة عمل حقيقية.

يشار إلى أن المؤتمر الثاني شهد إطلاق النسخة الأولى من كتاب المسؤولية الاجتماعية للشركات، تحت عنوان «التجارب الرائدة للمسؤولية الاجتماعية للشركات الصناعية في »، وهو الأول من نوعه في رصد قصص نجاح الشركات الصناعية في تبني وتنفيذ أنشطة المسؤولية الاجتماعية بمصر بأبعادها التنموية المختلفة.

وشهد جناح الجمعية إقبالًا  كبيرًا من جانب الحضور الذين أبدوا اهتمامًا شديدًا بأنشطة الجمعية، وخصوصًا مجلة “من النهاردة”، وطلب العديد منهم عقد اجتماعات لبحث سبل التعاون مع الجمعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر