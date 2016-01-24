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مقتل وإصابة 3 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى

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مقتل وإصابة 3 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى مقتل وإصابة 3 جنود بالجيش الليبى جراء اشتباكات بنغازى

> لقى جندى بالجيش الليبى مصرعه وأصيب أثنان آخران،جراء الاشتباكات مع قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي"،بمحاور القتال المختلفة ببنغازي.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة،فاديا البرغثي،فى تصريح صباح اليوم الأحد ،لوكالة أنباء الشرق الأوسط،إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين جثة جندى بالجيش يدعى أمجد التاورغى وجريحين جراء الاشتباكات بمحور سوق الحوت ووسط البلد بين قوات الجيش وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

وأضافت البرغثي، أن جثة الجندى عرضت على الطب الشرعى الذى صرح بدفنها ،لافتة ان الجريحين تم تقديم الإسعافات الأولية لهما وغادر جندى المستشفى وهناك آخر تحت الملاحظة الطبية.

ومن ناحية اخرى نفت الليبية المؤقتة ، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" عن وصول قوات أجنبية إلى الأراضى الليبية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبى ، فى تصريح له اليوم الأحد،إن الحكومة تنفى نفيا قاطعا وصول أى قوات أجنبية للأراضى الليبية.

وأكد العريبى ،أن الحكومة الليبية المؤقتة لم ولن تطلب أية تدخلات عسكرية من الخارج فى الشأن الليبي، مشدداً على اقتصار دور المجتمع الدولى على رفع الحظر عن تسليح قوات الجيش الليبى التى تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب.

وكان آمر قاعدة جمال عبد الناصر الواقعة جنوب مدينة طبرق قد نفى، فى وقت سابق، استقبال أى قوات أجنبية بالقاعدة كما ورد بعدد من وسائل الإعلام.
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مصر 365

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