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الجيش السورى سيطر على بلدة ربيعة أهم المواقع الاستراتيجية لداعش

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الجيش السورى سيطر على بلدة ربيعة أهم المواقع الاستراتيجية لداعش الجيش السورى سيطر على بلدة ربيعة أهم المواقع الاستراتيجية لداعش

قال موقع "20 مينيت" الفرنسى اليوم الأحد أن الجيش النظامى السورى نجح اليوم فى السيطرة على بلدة ربيعة بمدينة اللاذقية التى تعد آخر معاقل المتمرديين وإرهابى داعش فى سوريا، والتى تعد أيضا موقع التنظيمات الاستراتيجى والذى يسهل عليهم الأمر فى القتال.

ووفقاً للموقع الفرنسى قال أحد المصادر العسكرية العليا فى الجيش السورى أن "القوات المسلحة السورية استطاعت السيطرة على بلدة ربيعة، بمعاونة من قوات الدفاع الشعبى الموالين للنظام".

ومن ناحية أخرى أشار المصدر إلى أن الجيش السورى فرض سيطرته على قرى الشاكرية، بيت عيوش، كركير، بيت عوان، والريان قبل اقتحام ربيعة، وهذه المدن وجميعها تقع غرب بلدة الربيعة.


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