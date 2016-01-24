حمادة النقيب لـ في الجول: حراسة مرمى مصر هي الأقوى.. و نسير نحو اللقب الإفريقي

يلقبه نجوم المنتخب المصري لكرة اليد بـ"التاريخ" ولم لا وهو يمثل لهم الكثير والكثير لما يمتلكه من تاريخ حافل من البطولات والإنجازات.. إنه عميد لاعبي العالم حمادة النقيب والمدرب الحالي لحراس مرمى المنتخب الوطني.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع النقيب على هامش بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد بعد الظهور المميز لكريم هنداوي ومحمود خليل "فلفل" في مباريات الفراعنة الثلاثة خلال البطولة التي تستضيفها مصر من الفترة من 21 إلى 30 يناير.

وما يلي على لسان حمادة النقيب في حواره مع FilGoal.com.

"أرى أن المنتخب يملك حراس مرمى هم الأقوى والأفضل حتى الآن ببطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، والدليل أننا خضنا مباراة الجزائر الافتتاحية وقدم خلالها هنداوي وخليل مستوى فني قوي وبدني رائع.. وأشاد الجميع بالحارس العملاق هنداوي الذي نال لقب رجل المباراة بلا منازع".

"مصر لديها مجموعة من الحراس الموهوبين واختيار هنداوي وخليل وهادي رفعت لحراسة المرمى لأنهم الأجهز حاليا وهذا لا يقلل أبدا من شأن الحراس الموجودين على الساحة المصرية بل كانت توجد منافسة شرسة بين جميع الحراس لاختيار الأفضل والأجهز لبطولة الأمم الإفريقية الحالية".

"بكل تأكيد موهبة حراس مرمى منتخب مصر هي التي تدفعني لبذل أقصى جهد في التدريبات وهذه المجموعة من الحراس موهوبين بالفعل، بخلاف احترافيتهم التي تساعدني كثيرا مثل لاعبي أوروبا.. والأكثر من ذلك تعاونهم مع بعضهم البعض بكل حب من أجل مصلحة الفريق".

اللقب ليس سهلا

"مشوار منتخب مصر نحو اللقب الإفريقي ليس سهلا بل يوجد منتخبات كبيرة بالبطولة تنافسنا بشراسة على الكأس الإفريقية مثل المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري ومعهم الوافد الجديد على الساحة.. منتخب أنجولا، لكن أرى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التتويج".

"مصر بها لاعبين مميزين وصغار السن بالإضافة لعناصر الخبرة المتمثلة في نجم الفريق أحمد الأحمر ومحمد إبراهيم ومستوى الفريق في صعود.. تغلبنا على الجزائر في المباراة الأولى ثم حققنا الفوز على نيجيريا والكاميرون، ومع كل مباراة نتطور فنيا وبدنيا".

"هذه المجموعة لديها من الطموح ما يجعلنا نسعد الجماهير المصرية".