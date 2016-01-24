أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تصرح بدفن الأسرة المتفحمة فى حادث تصادم سيارتين بطريق الطور

Google+ Print
النيابة تصرح بدفن الأسرة المتفحمة فى حادث تصادم سيارتين بطريق الطور النيابة تصرح بدفن الأسرة المتفحمة فى حادث تصادم سيارتين بطريق الطور
صرحت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبد السلام المحامى العام لبنايات جنوب سيناء، بدفن الجثث المتفحمة فى تصادم السيارتين على طريق أبو رديس، بعد تعرف ذويهم عليهم، وهم: تامر محمد السيد بيومى 38 سنة، المنصورة، وزوجته سارة رشدى عبد الحى خليل، 28 سنة، والطفل محمد تامر محمد السيد بيومى سنتين والطفلة حلا تامر محمد السيد بيومى.

يذكر أن ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم فى تصادم السيارة رقم 2353د م ج، وسيارة نقل رقم 143ط هـ ف، على بعد 20 كيلو من أبو رديس اتجاه طور سيناء، ما أدى اشتعال السيارة الملاكى وتفحم الجث فيها.


>- تفحم أسرة من 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق "أبورديس- طور سيناء"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365