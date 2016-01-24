النيابة تصرح بدفن الأسرة المتفحمة فى حادث تصادم سيارتين بطريق الطور

صرحت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد عبد السلام المحامى العام لبنايات جنوب سيناء، بدفن الجثث المتفحمة فى تصادم السيارتين على طريق أبو رديس، بعد تعرف ذويهم عليهم، وهم: تامر محمد السيد بيومى 38 سنة، المنصورة، وزوجته سارة رشدى عبد الحى خليل، 28 سنة، والطفل محمد تامر محمد السيد بيومى سنتين والطفلة حلا تامر محمد السيد بيومى.

يذكر أن ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم فى تصادم السيارة رقم 2353د م ج، وسيارة نقل رقم 143ط هـ ف، على بعد 20 كيلو من أبو رديس اتجاه طور سيناء، ما أدى اشتعال السيارة الملاكى وتفحم الجث فيها.

- تفحم أسرة من 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق "أبورديس- طور سيناء"