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ضبط نجار وجواهرجى اشتركا فى سرقة 19 منزلا بالإسكندرية

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ضبط نجار وجواهرجى اشتركا فى سرقة 19 منزلا بالإسكندرية ضبط نجار وجواهرجى اشتركا فى سرقة 19 منزلا بالإسكندرية
نجحت مباحث السرقات بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد ياسر سرى، فى ضبط تشكيل عصابى مكون من نجار وجواهرى تخصصا فى سرقة منازل المواطنين، حيث اعترفوا بارتكاب 19 حادث سرقة.

وردت معلومات للواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، تفيد قيام كل من "محمد . ع" – 30 سنة نجار "شهرته محمد الجوكر" مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه السابق اتهامه فى 28 قضية "سرقة مسكن – سلاح أبيض – مخدرات" آخرهم القضية جنايات قسم شرطة ثان المنتزه "اتجار هيروين"، و "طارق .ح" - 44 سنة جواهرجى مقيم دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب سرقات المساكن.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفا بارتكاب "19" حادث سرقة بيانها هو حادث القضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ أسامة ر م بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكنه بدائرة القسم، وحادث القضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ المدعو أحمد م س س بسرقة مشغولات ذهبية – مبلغ 180ألف جنيه – 2 شاشة تليفزيون – مكنسة كهربائية – هاتف محمول ـ بعض الملابس" من داخل مسكنه بدائرة القسم، وحادث القضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ مينا ر ح بسرقة شاشة تليفزيون – خاتم ذهب – مبلغ 10 آلاف جنيه" من داخل مسكنه، وحادث القضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ هانى م ا ب بسرقة جهاز لاب توب - شاشة تليفزيون – كاميرا – هاتف محمول" من داخل مسكنه، وحادث القضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ المدعو سعد ع ع م بسرقة شاشة تليفزيون – شاشة كمبيوتر – هاتف محمول من داخل مسكنه، وحادث القضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ عبد الغفار م ع بسرقة مكنسة كهربائية – جهاز تسجيل – دلاية عين ذهب من داخل مسكنه، وحادث القضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ محمد ع م ز بسرقة 3 هواتف محمول – دلاية ذهب من داخل مسكنه، وحادث القضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ محمد ع س م بسرقة مشغولات ذهبية – مبلغ مالى 1600 جنيه من داخل مسكنه، وحادث القضية جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ محمد ع م ا بسرقة كيسة كمبيوتر – جهاز تابلت – هاتف محمول – مشغولات ذهبية من داخل مسكنه - بدائرة القسم .

وكذلك القضايا "حادث القضية جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ إسلام م ا م بسرقة مبلغ 6500 جنيه- مشغولات ذهبية - شاشة تليفزيون – جهاز كمبيوتر من داخل مسكنه، وحادث القضية جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ محمد ص ح بسرقة شاشة تليفزيون – مشغولات ذهبية – مبلغ 3000 جنيه من داخل مسكنه، وحادث القضية جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ عمرو ع ع بسرقة مكواه – مشغولات ذهبية – 4 ساعات يد – جهاز تابلت – مبلغ 12 ألف جنيه – 2 هاتف محمول من داخل مسكنه، وحادث القضية جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ المدعوة إبتسام م ا بسرقة أسطوانة غاز – خلاط عصائر – هاتف محمول – وبعض المتعلقات الشخصية من داخل مسكنها - بدائرة القسم، وحادث القضية جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ المدعوة شادية ث س بسرقة مشغولات ذهبية – جهاز تابلت – مبلغ 8000 جنيه – 2 هاتف محمول من داخل مسكنها، وحادث القضية جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ ميلاد ع ش بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكنه - بدائرة القسم.

وكذلك اعترفوا بحادث القضية جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ المدعوة "منال م ع ع" بسرقة مشغولات ذهبية – جهاز كمبيوتر – مبلغ مالى 10000جنيه من داخل مسكنها، وحادث القضية جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ المدعوة عزة ع ح بسرقة شاشة تليفزيون – جهاز كمبيوتر – 2 ساعة يد – 2 هاتف محمول من داخل مسكنها، وحادث القضية جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ المدعوة رشا ا م ع بسرقة شاشة تليفزيون من داخل مسكنها - بدائرة القسم، وحادث القضية جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ على ع ح ط بسرقة جهاز لاب توب - شاشة تليفزيون – كاميرا – هاتف محمول " من داخل مسكنه.

بإرشادهما تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق وتسلم المسروقات لمالكيها.

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مصر 365

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