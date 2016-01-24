وصول زكريا عزمي لمحاكمته بـ«الكسب غير المشروع»

وصل منذ قليل، إلى مقر محكمة هيئة محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، لحضور إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع .

وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال زكريا عزمي، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، إلى الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، حيث قررت المحكمة إدخال زوجة “عزمي” في القضية، وذلك بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.

وكانت محكمة النقض، قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة “عزمي” بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 36مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.