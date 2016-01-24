الحكومة الليبية المؤقتة تنفي وصول قوات أجنبية

نفت الحكومة الليبية المؤقتة ، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” عن وصول قوات أجنبية إلى الأراضي الليبية.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي ، في تصريح له اليوم الأحد،إن الحكومة تنفي نفيا قاطعا وصول أي قوات أجنبية للأراضي الليبية.

وأكد العريبي ،أن الحكومة الليبية المؤقتة لم ولن تطلب أية تدخلات عسكرية من الخارج في الشأن الليبي، مشدداً على اقتصار دور المجتمع الدولي على رفع الحظر عن تسليح قوات الجيش الليبي التي تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب.

وكان آمر قاعدة جمال عبد الناصر الواقعة جنوب مدينة طبرق قد نفى، في وقت سابق، استقبال أي قوات أجنبية بالقاعدة كما ورد بعدد من وسائل الإعلام.