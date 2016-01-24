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النيابة تأمر بعرض متهمًا بقتل موظف في الدرب الأحمر على مصحة عقلية

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النيابة تأمر بعرض متهمًا بقتل موظف في الدرب الأحمر على مصحة عقلية النيابة تأمر بعرض متهمًا بقتل موظف في الدرب الأحمر على مصحة عقلية

أرشيفية

أمرت نيابة الدرب الأحمر، برئاسة المستشار هشام حمدي، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، بعرض مريضًا نفسيًا متهمًا بقتل موظف على مصحة نفسية وعقلية، وذلك إثر شكه في وجود علاقةٍ جنسية جمعت بين القتيل وزوجته؛ لبيان مدى سلامته النفسية والعقلية.

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بقيام المدعو “صلاح.ع” 38 سنة، عامل، بالتعدي بسلاح أبيض “سكين” على المدعو “أسامة .م .أ” 55 سنة، موظف، ما نتج عنه وفاته الآخير بعدد 3طعنات نافذة بالظهر، وأخرى بالبطن.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم، على الفور، وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء هشام العراقي، أن قد سبق علاج المتهم بأحد المستشفيات النفسية، فضل|ًا عن أنه تنتابه نوبات من الهياج، وتوهم أن المجني عليه على علاقة جنسية بزوجته ونجلته، فتعدى عليه بالسلاح الأبيض محدثًا إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 423 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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