عزت خميس:حصار الإخوان للمحكمة الدستورية كان مخططا بدقة للإطاحة بقضاة معينين

قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن الهدف من قانون القضاة الذى كان يريده الإخوان ليس خفض سن التقاعد، بل التخلص من قضاة بعينهم.

وأضاف المستشار عزت خميس خلال مؤتمر صحفى اليوم، الأحد، أن حصار المحكمة الدستورية كان مؤامرة ومخطط له تخطيطا دقيقا، بدليل ما قاله مكتب الإرشاد بضرورة استمرار الاعتصام حتى الاستفتاء، وكان الاعتصام مقسم إلى مشاركة الإخوان من كل محافظتين بالتناوب.

وأشار رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان إلى إنه تم استغلال اعتصامات الاتحادية والقضاء العالى ووزارة الدفاع والسفارة الأمريكية لإضفاء شرعية على اعتصام المحكمة الدستورية.

وأوضح رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية أنهم قالوا بتسريبات بحل البرلمان، واستغلال مواد الدستور الجديد لخلق منافسة بين أعضاء المحكمة الدستورية، لكى يرون من يوالون لهم من القضاه ليبقوا عليهم، وإزاحة من يعارضهم، كما أكدت الجماعة على استغلال إضراب بعض الصحف المستقلة، لينزلوا بجريدة الحرية والعدالة بأعداد مضاعفة.

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