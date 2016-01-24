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بالفيديو..الشئون المعنوية تنتج أغنية"اشهد يا تاريخ"احتفالا بذكرى ثورة يناير

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بالفيديو..الشئون المعنوية تنتج أغنية"اشهد يا تاريخ"احتفالا بذكرى ثورة يناير بالفيديو..الشئون المعنوية تنتج أغنية"اشهد يا تاريخ"احتفالا بذكرى ثورة يناير
عرض الموقع الرسمى لوزارة الدفاع أغنية بعنوان"اشهد يا تاريخ على جيش بلدى وأحكى الأمجاد"، فى إطار احتفالات الشعب المصرى بالذكرى الخامسة لثورة 25 يناير المجيدة، التى وقف الجيش فيها إلى جوار الشعب وساند مطالبه المشروعة فى التغيير، والحياة الحرة الكريمة .

الأغنية من انتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وكلمات وألحان محمد رفاعى، وتوزيع المايسترو عادل عايش، وغناء محمد شاهين، ومكساج مهندس أحمد جودة، وتشمل لقطات من تدريبات لوحدات الصاعقة، وأجزاء من حفلات تخريج الكليات العسكرية، بالإضافة إلى مناورات تم تنفيذها داخل التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية خلال الفترة الماضية .

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مصر 365

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