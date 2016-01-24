هيدينك معجب بـ ' صبر ' أرسنال على فينجر

أبدى جوس هيدينك مدرب تشيلسي الحالي إعجابه الشديد بإيمان أرسنال بقدرات مدربهم أرسين فينجر قبل اللقاء الذي سيجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

واقترب فينجر من إتمام 20 عاما من التدريب في أرسنال، وتحين تلك الذكرى السنوية لتوليه مهمة تدريب الفريق خلال شهر أكتوبر المقبل.

وصرح هيدينك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفريقين اليوم الأحد "أنا أعتقد أنه واحد من آخر المدربين الذي يبقون مع أنديتهم لفترات طويلة".

وتابع مدرب البلوز "لقد كان مسؤولا عن أرسنال في فترة صيام عن الألقاب لمدة وصلت لـ9 أعوام وصبر عليه الفريق مما يعني أن هناك الكثير من الثقة لدى الإدارة به، ومن الجانبين نرى انهم يتقدمون بثبات نحو المستقبل والإستقرار، وذلك على الرغم من عدم فوزهم بالألقاب بصفة دائمة أو مستمرة".

وأضاف المدرب الفائز بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي في فترته القصيرة الأولى مع البلوز في 2009 "لكن هناك أندية كثيرة تقاتل على اللقب في إنجلترا إنها بطولة تنافسية للغاية الأمر صعب".