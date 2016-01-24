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بالصور.. محافظة السويس تكرم أسر شهداء ثورة 25 يناير

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بالصور.. محافظة السويس تكرم أسر شهداء ثورة 25 يناير بالصور.. محافظة السويس تكرم أسر شهداء ثورة 25 يناير
أقامت محافظة السويس صباح اليوم بقصر الثقافة حفل تكريم لأسر شهداء ثورة 25 يناير 2011 وأحداث عام 2012، 2013 بالإضافة إلى تكريم المصابين بالثورة.

وقام اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس واللواء مجدى عبد العال مدير الأمن واللواء أحمد ولى الدين رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى والمستشار سيد أبو البيه أمين عام المجلس القومى لرعاية الشهداء بمنح أسر الشهداء والمصابين ميدالية محافظة السويس وهدايا، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم فى ثورة 25 يناير .

وأكد الهياتمى، أنه سيتم التنسيق مع المجلس القومى لرعاية الشهداء لحل مشاكل المصابين والشهداء وعمل تقرير بحالتهم ورفعها للمجلس القومى ثم لمجلس الوزراء، لإثبات حقوقهم، مطالبا الجميع بالتكاتف من أجل والدفاع عن البلد فى ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وقدم الحفل الكاتب عصام ستاتى والذى تخلل فقرات فنية وأغنيات على العود للفنان إبراهيم بصوص والفنانة أحلام سعد، وشعر عن الشهداء لعزت مدبولى وصباح الهادى.

وتوالت الكلمات لاسر الشهداء فتحدث كل من على جنيدى والد الشهيد اسلام جنيدى والد الشهيد محمد احمد عطا ووالدة الشهيد على سليمان حجاب تم فيها توضيح المشاكل التى تواجه الشهداء و المصابين و مطالبهم.

حضر الحفل الذى اقيم بقصر ثقافة السويس نشأت البارودى السكرتير العام المساعد و محمد المصرى عضو مجلس النواب و آمال حسين مدير الثقافة و هويدا طلعت مدير قصر ثقافة السويس و نائب ومساعدى مدير الامن و رجال الدين الاسلامى و المسيحى و رؤساء الاحياء و القيادات التنفيذية والشعبية وأسر الشهداء والمصابين.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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