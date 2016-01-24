مدير أمن جنوب سيناء يكرم المتميزين من رجال الشرطة غدا

قال اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، إنه من المقرر أن يتم تكريم المتميزين من رجال الشرطة وافتتاح أعمال التطوير التى تمت بإدارة فرق قوات الأمن بقرية الجبيل بطور سيناء، فى احتفالات عيد الشرطة غدا، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل منشآت خدمية جديدة وافتتاح مخبر جديد بقسم شرطة طور سيناء، ونصب تذكارى، موضحًا أن المنشآت الجديدة منها إنشاء مطبخ حديث يعمل بالغاز والكهرباء مزود بمعدات طهى يسع 1500 فرد من قوات الأمن بطور سيناء.

وأشار موسى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن المحافظة لم تشهد خلال الفترة الماضية أى أعمال تخريبية أو سقوط شهداء.

وأوضح مدير أمن جنوب سيناء، أنه تم إنشاء قاعة طعام جديدة تسع 800 مجند بإجمالى تكلفة المطبخ والمطعم بلغت 2 مليون ونصف المليون جنيه، ورصف 116 ألف متر مربع بالإدارة بخلاف إنشاء رصيف بالبلورات بطول 9 آلاف متر، كما تم تركيب 150 عمود إنارة وإنشاء مقصف للمجندين يضم 6 محال وشاشات عرض وتاندات للاستراحة، وملعب خماسى وآخر لكرة القدم قانونى مساحته للعروض الرياضية بجانب 5 دورات مياه وخزانات أرضية لتوفير المياه على مدى 24 ساعة .

وأكد موسى، أن استاد الطور سيشهد عروضا عسكرية، وتم تكثيف الخدمات الأمنية بالمحافظة، استعدادا للاحتفال بذكرى ثورة يناير وأعياد الشرطة، مشيرًا إلى أنه تم تدعيم الأقسام والمركز والمنشآت الحيوية ودور العبادات بمجموعات قتالية وتشكيلات فض للتعامل الفورى مع كل من يخل بالأمن والنظام ومواجهة الأعمال التخريبية دون تهاون، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتدعيم المنشآت الشرطية والحيوية على مستوى المحافظة، كما أكد أن جميع الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد فى حالة حدوث أى طوارئ وأن جميع القوات تعمل بكامل طاقتها.

وشدد مدير الأمن على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والطرق السريعة والمدقات الجبلية بمشاركة البدو والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين لتأمينهم ومواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وربط كل الخدمات الأمنية الميدانية مع غرف العمليات.