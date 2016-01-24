أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية فى الدقهلية

Google+ Print
تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية فى الدقهلية تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية فى الدقهلية
بدأ منذ قليل اختبار اللغة الإنجليزية للفصل الدراسى الأول، لطلاب الصف الثالث الإعدادى، بمحافظة الدقهلية، وسط تشديدات أمنية أمام بعض المدارس، لمنع وقوع أى أعمال شغب، أو دخول أولياء الأمور إلى المدارس، ومنع التحرش أمام مدارس الطالبات.

وحصلت اليوم السابع على نسخة مسربة من أسئلة مادة اللغة الإنجليزية وبعض إجاباتها، قام مجهولون بتسريبها خارج لجان الامتحان، ويتم إملائها لبعض الطلاب عبر الهاتف المحمول داخل اللجان.

يذكر أن 95 ألفا و640 طالبا وطالبة، موزعين على 534 لجنة على مستوى مدارس المحافظة، يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365