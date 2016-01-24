تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية فى الدقهلية

بدأ منذ قليل اختبار اللغة الإنجليزية للفصل الدراسى الأول، لطلاب الصف الثالث الإعدادى، بمحافظة الدقهلية، وسط تشديدات أمنية أمام بعض المدارس، لمنع وقوع أى أعمال شغب، أو دخول أولياء الأمور إلى المدارس، ومنع التحرش أمام مدارس الطالبات.

وحصلت اليوم السابع على نسخة مسربة من أسئلة مادة اللغة الإنجليزية وبعض إجاباتها، قام مجهولون بتسريبها خارج لجان الامتحان، ويتم إملائها لبعض الطلاب عبر الهاتف المحمول داخل اللجان.

يذكر أن 95 ألفا و640 طالبا وطالبة، موزعين على 534 لجنة على مستوى مدارس المحافظة، يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول.



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