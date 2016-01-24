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الكركم والجنزبيل وزيت جوز الهند العلاج الأمثل لجفاف البشرة فى الشتاء

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الكركم والجنزبيل وزيت جوز الهند العلاج الأمثل لجفاف البشرة فى الشتاء الكركم والجنزبيل وزيت جوز الهند العلاج الأمثل لجفاف البشرة فى الشتاء
تنصح خبيرة التغذية الفرنسية هيلين هوداك، بضرورة المحافظة على الجلد خاصة فى فصل الشتاء والذى يكون له تأثيرات مباشرة على الجلد، مما يجعل الكريمات المستخدمة لحماية الجلد غير كافية، وترى هيلين أن الحل السليم يكون فى الطعام الذى يتناوله الشخص والذى يساعد على تنشيط الدورة الدموية ومراعاة عمل الكبد بحيث يقوم بوظيفته كاملا وكذلك عملية هضم سليمة لا تؤثر على الأمعاء.

ومن أهم الأغذية الكركم المضاد للالتهابات والمطهر للدم والأوعية اللمفاوية ويفضل إضافة إليه الجنزبيل والفلفل هذا بالإضافة إلى زيت جوز الهند فهو ينشط دفاع الجهاز المناعى فى الجسم وتنتقل إلى ثمرة الأفوكادو الغنى بالأحماض الدهنية وفيتامين هـ وهو الفيتامين الأمثل لجفاف الجلد ويجدد أنسجة الجلد بواسطة بروتين جليكيان والعنب الشبلى هو غنى بمضادات الأكسدة ويحمى الجذور الحرة فى الخلايا.

وأضافت أن عصير الصبار أو "الوى فيرا" منظم جيد لعملية تطهير الأمعاء والكلى وينشط عملية تنقية الدم وتنظيم الدورة الدموية ويحافظ على مستوى الكولسترول.
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