البرنامج الوطنى للغذاء بفرنسا يطالب بضرورة الحد من استهلاك الملح

ينصح البروفسور الفرنسى للتغذية سرج هركبرج رئيس البرنامج الوطنى للغذاء الصحى فى فرنسا، بضرورة الحد من استهلاك الملح، بحيث لا يصل استهلاك الملح فى اليوم إلى 5 جم وفقا لما حددته منظمة الصحة العالمية، حيث إن زيادة استهلاك الملح يسبب ارتفاع ضغط الدم وخطورة التعرض لأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أمراض السرطان.

وأشار البروفسور الفرنسى إلى أن الملح موجود فى بعض الأغذية كالخبز وفى اللحوم والجبن والأطباق التى يتم طهيها، كما أن أصحاب الضغط المرتفع عليهم أن يخفضوا من استهلاك الملح وبل يجب مراعاة كمية الملح فى الطعام كذلك الحال بالنسبة لمريض القلب الذى يجب أن يخفض استهلاكه للملح لأقل من 3 جم فى اليوم.

وأوضح البروفسور الفرنسى أن أغلبية البالغين فى فرنسا يتناولون كميات معتدلة من الملح، أما البدناء وأصحاب الضغط المرتفع فإن استهلاكهم للملح يفوق 12 جم فى اليوم مما يسبب خطورة على صحتهم.